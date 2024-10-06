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  • Brighton'dan mucize geri dönüş! Ferdi Kadıoğlu 11 başladı
Spor

Brighton'dan mucize geri dönüş! Ferdi Kadıoğlu 11 başladı

Brighton, Tottenham karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 17 dakika 53 saniye içinde bulduğu 3 golle 3-2 kazandı.

6 Ekim 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Brighton'dan mucize geri dönüş! Ferdi Kadıoğlu 11 başladı
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton Hove & Albion ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 3-2'lik skorla kazandı.

Tottenham, 23. dakikada Brennan Johnson ve 37. dakikada James Maddison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

17 DAKİKA 53 SANİYEDE GERİ DÖNÜŞ

Brighton, 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck'in golleriyle 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip, tam 17 dakika 53 saniye içerisinde geri dönüşü tamamlamış oldu.

Brighton forması giyen Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlı, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Pervis Estupinan'a bıraktı.

4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Bu sonucun ardından Brighton, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 12'ye çıkardı. Tottenham ise 10 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Brighton, Newcastle deplasmanına gidecek. Tottenham ise evinde West Ham2ı ağırlayacak.

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