UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst açıklamasında; "Büyük bir maça çıkacağız. Bir çok sebepten ötürü kazanmaya geldik. Tekrar kazanan kimliğimize dönmemiz gerekiyor." dedi.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST'TAN KARARLAR İÇİN AÇIKLAMA

Hollandalı teknik adam sözlerinin devamında; "Sadece bugün ve dün değil, mağlup olduğumuz son maçtan sonra birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. Bu durumdan dolayı üzgünüz. İnsanların görevden ayrıldığını görmek üzücü oluyor. Yönetimimiz daha iyi geleceğe sahip olmamız için bu kararları alıyor. Belki de hepimiz için en iyisi 3 puan olacaktır. Yarın yapmamız gerek en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş teknik direktörü; "Göztepe maçından sonra duygusal olarak modum çok düşmüştü. Belki vermek istediğim mesajı tam veremedim. Hedeflerimin örtüştüğü bir yerdi burası. Pazar günü böyle bir açıklama oldu. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. Yarın 3 puanı alırsak, 9 puana ulaşacağız. Bu da bizi daha ileriye götürecek." açıklamasında bulundu.

"YARIN BEŞİKTAŞ'TA SON MAÇINIZ OLABİLİR Mİ?" SORUSU

Giovanni van Bronckhorst kendisine gelen soruya açıklamasında; "Hiçbirimiz için kolay bir dönem değil. Sonuç odaklı bir spordayız. Burada hep bir devam etmeme ihtimali vardır. Zor durumdayız şu anda ama yönetimin desteğini hissediyorum. Benim bütün enerjim sahaya odaklı durumda. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim. Kupa kazanmak ve pozitiflik katmak benim görevim. Ben sadece pozitif düşünmeye odaklanıyorum." dedi.