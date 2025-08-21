Brono Lage: Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da mutlu

Şampiyonlar Ligi play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ve Benfica golsüz berabere kaldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Portekizli teknik adam, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak." dedi.

"BAŞKANLARIN ARASINDA BİR KONU"

Kerem Aktürkoğlu sorusuna deneyimli teknik adam, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." cevabını verdi.