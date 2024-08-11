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Spor

Bronz madalyanın ucundan döndük! Filenin Sultanları olimpiyat 4'üncüsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve olimpiyat oyunlarını dördüncü sırada tamamladı. İşte detaylar...

Akşam11 Ağustos 2024 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Bronz madalyanın ucundan döndük! Filenin Sultanları olimpiyat 4'üncüsü
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2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Brezilya karşısına çıkarak bronz madalya mücadelesi verdi. Filenin Sultanları, Latin Amerika temsilcisine 3-1'lik skorla mağlup olarak olimpiyatı 4. olarak bitirdi. İlk seti Brezilya 25-21'lik skorla aldı. İkinci sette ise 27- 25 kaybettik. Üçüncü seti 25- 22 kazanarak umutlansak da son sette rakibimize diş geçiremedik. 25-15'lik üstünlük kuran Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu. Takımımızda Zehra Güneş ve Cansu Özbay, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi

İLK KEZ YARI FİNAL GÖRDÜK

Milliler, Paris'te Hollanda, Dominik ve İtalya'nın bulunduğu C Grubu'nu 2.bitirerek çeyrek finale yükselmişti. Çin'i mağlup etmeyi başaran Sultanlar, yarı finale yükselerek Olimpiyatlar'da bir ilke imza atmıştı. Son 4'te İtalya'ya kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, final şansını kaçırmıştı. Takım kaptanı Eda Erdem, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Üzücü, fazla bir şey söylemeye gerek yok. Voleybol böyle bir spor. Brezilya'yı tebrik ediyorum. Sakatlıklar ve beraber idman yapamayışımız bizi etkiledi. Tek pasörle oynadık, Elif elinden geleni yapmaya çalıştı."

BU MADALYAYI KAZANACAĞIZ

Santarelli ise gelecekte bu madalyayı kazanmak istediklerini belirterek "Bizden daha hazır bir takıma karşı oynadık. İlk sette çok hata yaptık. İkinci setin sonunu iyi oynayamadık. Geri dönmeye çalıştık ama olmadı. Sakatlık problemleri yaşadık. Zehra dün hastanedeydi, Cansu maç sırasında 'İstiyorsan oynayabilirim' dedi. Yaz boyunca tüm takım olarak hazırlanamadık. Hepsiyle gurur duyuyorum. Madalya kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Gelecekte bu madalyayı bu ülkeye kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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