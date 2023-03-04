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Spor

Brooklyn Nets 28 sayı geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, 28 sayı farkla geriye düştüğü mücadelede Boston Celtics'i 115-105 mağlup etti.

4 Mart 2023 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Brooklyn Nets 28 sayı geriden gelerek kazandı
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Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Nets, konuk olduğu zirveyi hedefleyen Celtics karşısında ikinci çeyrekte 28 sayı geriye düştüğü maçı bırakmadı ve sahadan galip ayrıldı.

Sezonun 35. galibiyetine ulaşarak play-off potası 6. sırada yer alan Nets'te Mikal Bridges 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Cameron Johnson 20 sayı ve 5 ribaunt, Dorian Finney-Smith 17 sayı ve 9 ribaunt, Spencer Dinwiddie 17 sayı ve 8 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

19. kez kaybeden 45 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Jayson Tatum 22 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Derrick White 16 sayı, Marcus Smart 13 sayı ve 8 asistle oynadı.

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