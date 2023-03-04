Brooklyn Nets 28 sayı geriden gelerek kazandı

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Nets, konuk olduğu zirveyi hedefleyen Celtics karşısında ikinci çeyrekte 28 sayı geriye düştüğü maçı bırakmadı ve sahadan galip ayrıldı.

Sezonun 35. galibiyetine ulaşarak play-off potası 6. sırada yer alan Nets'te Mikal Bridges 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Cameron Johnson 20 sayı ve 5 ribaunt, Dorian Finney-Smith 17 sayı ve 9 ribaunt, Spencer Dinwiddie 17 sayı ve 8 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

19. kez kaybeden 45 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Jayson Tatum 22 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Derrick White 16 sayı, Marcus Smart 13 sayı ve 8 asistle oynadı.