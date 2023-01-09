Brooklyn Nets maçı kazandı, Kevin Durant'i kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son dönemin formda ekibi Brooklyn Nets, çekişmeli geçen mücadelenin ardından deplasmanda Miami Heat'i 102-101 yenerek Doğu Konferansı'nda 27. galibiyetine imza attı.

Son 10 maçın 9'unu kazanan Nets'te Kyrie Irving 29 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 17 sayı ve 5 ribaunt, Nic Claxton 13 sayı ve 11 ribaunt, Seth Curry 14 sayıyla galibiyeti getirdi.

Maçtaki performansıyla Dominique Wilkins'i geçerek NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu konumuna gelen Durant, 3. çeyrekte sağ dizinden sakatlanarak oyunu terk etti.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Heat'te Jimmy Butler 26 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Herro 24 sayı ve 4 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.