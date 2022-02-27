Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı Kyrie Irving'le devirdi

27 Şubat 2022 Pazar 12:23 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 12:23

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada Brooklyn Nets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 126-123 mağlup etti.

Bu sezon 32. kez kazanan Nets'te all-star Kevin Durant ve takasla takıma katılan Ben Simmons sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlamaları nedeniyle sadece bazı deplasman maçlarında görev alabilen Kyrie Irving 38 sayı, 5'er ribaunt ve asistle bu sezonki en iyi performansına imza attı. Seth Curry 19 sayı, Andre Drummond 17 sayı ve 12 ribaunt, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge 11 sayıyla oynadı.

Bu sezon 25. kez kaybeden 36 galibiyetli Bucks'ta Bobby Portis 30 sayı ve 12 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 25 sayı ve 7 asist, Jrue Holiday ise 19 sayı ve 7 asistlik performans sergiledi.