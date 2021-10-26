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Spor

Brown Ideye Göztepe'de beklentileri karşılayamadı

Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan düşme hattındaki Göztepe'de sezon başında gönderilmek istenen ancak elde kalan Nijeryalı forvet Brown Ideye adeta kayıplara karıştı.

DHA26 Ekim 2021 Salı 12:10 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:10
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Hücum hattındaki sıkıntıyı çözemeyen Göztepe bu sezon 10 maçta attığı 9 golle ligin en az skor üreten 3 takımından biri olurken, golcü kadrosunda yer alan Ideye'nin hem garanti ücretini alıp hem de takıma hiç katkı vermemesi eleştiri konusu oldu. Yönetimin elden çıkaramadığı 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta toplam 11 dakika görev aldı.

Ideye, ilk haftada Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda oynanan maçta 8 dakika görev yaptı. Nijeryalı forvet, Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında 2, 1-0 mağlup olunan GZT Giresunspor karşılaşmasında ise 1 dakika sahada kalabildi. Ideye birçok maçta 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen hiçbir şekilde değerlendirilmedi. Gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Göztepe'de diğer golcülerden Cherif Ndiaye 10 maçta 2 gol atarken, Adis Jahovic ise 1 golde kaldı.

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