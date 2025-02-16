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Spor

Bruma attı Benfica kazandı

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica deplasmanda Vasco Matos'un yönetimindeki Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 55. dakikada yeni transfer Bruma kaydetti.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Bruma attı Benfica kazandı
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Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica deplasmanda Vasco Matos'un yönetimindeki Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.

Sao Miguel Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada yeni transfer Bruma kaydetti.

Santa Clara'da Sidney, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Öte yandan Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü 46'da Florentino Luis'in yerine oyuna dahil olurken, Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 50'ye yükseltirken, Santa Clara 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica evinde Boavista'yu ağırlarken, Santa Clara deplasmanda Estrela'ya konuk olacak.

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