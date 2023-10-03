Bruma attı, Braga 3 puanı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga son dakikada attığı gol ile 3-2'lik skorla kazandı.

Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı. Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90+5'nci dakikada sahne alan Andre Castro takımı lehine skoru 3-2 yaptı.

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız akldı. Konuk ekip Braga'da 3 puana yükseldi.

Union Berlin, devler liginde sıradaki maçında Napoli'yi ağırlayacak. Braga ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.