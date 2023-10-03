İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5147
  • EURO
    28,8587
  • ALTIN
    1613.75
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bruma attı, Braga 3 puanı kaptı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Union Berlin, sahasında Braga'ya 90+5'nci dakikada yediği gol ile 3-2 mağlup oldu.

3 Ekim 2023 Salı 21:56 - Güncelleme:
Bruma attı, Braga 3 puanı kaptı!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga son dakikada attığı gol ile 3-2'lik skorla kazandı.

Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı. Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90+5'nci dakikada sahne alan Andre Castro takımı lehine skoru 3-2 yaptı.

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız akldı. Konuk ekip Braga'da 3 puana yükseldi.

Union Berlin, devler liginde sıradaki maçında Napoli'yi ağırlayacak. Braga ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

  • Şampiyonlar Ligi maçı
  • Union Berlin - Braga
  • 3-2 maç
  • gol mağlubiyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.