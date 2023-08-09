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Spor

Bruma, Braga'da yükselişe geçti

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma, Portekiz ekibinde başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Fanatik9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Bruma, Braga'da yükselişe geçti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özel isteğiyle alınan Bruma, takıma katıldıktan sonra istenilen performansı gösteremediği ve çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı. Bruma sezon sonunda Portekiz Ligi ekibi Braga'ya transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ

İlk aşamada yıldız oyuncuyu kiralayan Braga, performansından memnun kaldığı Bruma'nın bonservesini ödeme kararı aldı. Braga transfer için sarı-lacivertli kulübe 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yeni kulübüne dört yıllık imza atan Bruma'nın yıllık kazancı 1.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

KENDİNİ GÖSTERMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergilemeyen Bruma kendini Portekiz Liginde göstermeyi başardı. Dün akşam Braga ve TSC ile oynadığı maçta 17. dakika da açılış golünü attı. 90 dakika boyunca maçta süre alan Bruma ilk maçın da kendini göstermeyi başardı ve takımının 3-0'lık galibiyetine katkı sağladı.

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