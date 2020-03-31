Bruma, Galatasaray'a dönmeye dünden razı

31 Mart 2020 Salı 09:17 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:17

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven’a transfer olan Bruma, Hollanda’da tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Bir ara kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, menajeri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yollayarak, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde eski kulübüne geri dönebileceği mesajını verdi. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusuna oldukça sıcak bakıyor.

Onyekuru’nun durumuna göre...

Onyekuru’yu takımda tutmak için her şeyi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, bu hamlede başarısız olunması durumunda Bruma’yı kadroya katacak. Portekizli futbolcu, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından 15 milyon Euro’ya Leipzig’e satılmış, oradan da aynı bedelle PSV’ye transfer olmuştu.

Riekerink: Galatasaray’da onu yıldızlar korudu

Galatasaray’ın Hollandalı eski hocası Riekerink, Voetbal International’a Bruma’yı değerlendirdi: “PSV onu transfer ettiğinde geçmişte kendisiyle olan deneyimlerime dayanarak olumlu ifadeler kullandım. Galatasaray’da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve ona yardımcı oldular. Sneijder onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı. PSV’ye geldiğinde daha üst seviye bir oyuncu statüsündeydi. Topla çok oynadığında ise Bruma’nın zor durumda kaldığını görüyorsunuz.”

(Fanatik)