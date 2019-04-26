Bruma, Galatasaray'a geri dönüyor

Bir yandan şampiyonluk bir yandan seçim ve bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Galatasaray Yönetimi, şu anda tam anlamıyla şampiyonluğa odaklanmış durumda! Menajerler vasıtasıyla gelen transfer önerilerinin tamamını geri çeviren sarı-kırmızılı yönetim bu konuda sadece iki istisnanın altına imza attı; Bruma ve NDiaye!

FATİH TERİM'İN DE ONAYI ALINDI

Galatasaray'da bu sezon oldukça iyi bir performans gösteren ancak sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı yerine alternatif isimler bakılan Onyekuru için ilk acil eylem planı Bruma oldu! Galatasaray'ın Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'e 13 milyon euro bonservis bedeli ile sattığı ancak Almanya'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bruma'nın kiralık transferi için resmen devreye giren Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim ile de bu konuda bir görüşme yaptı ve "Fırsatı değerlendirelim ve geçtiğimiz sezon gibi son ana kadar transferi bekletmeyelim. Planlamamız hazır, Bruma da değerlendirebileceğimiz oyuncular arasında" onayın aldı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Bruma'nın menajeri Balde ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, transfer süreci için Leipzig'in kararını bekliyor. Bruma'yı kiralama formülüne sıcak bakmayan Almanya kulübü, Portekizli futbolcu için 8 milyon euroya dayanan bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Alman ekibinde ikinci sezonunu geçiren Bruma, bu süreçte takımına 65 maçta 10 gol 5 asistlik katkıda bulundu. Kariyerinde en fazla gol ve asist ürettiği takım olan Galatasaray'da ise Bruma, 85 maçta 15 gol 21 asistlik performans sergiledi.

MENAJERİ DE AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI

Transferde adı son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Portekizli futbolcu hakkında konuşan futbolcunun temsilcisi Balde, ''Leipzig'in gerçekten Bruma'yı satma niyeti varsa o zaman önümüze bakacağız. Bu durumdan mutlu değiliz. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından mutlu bile olabilir. Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)