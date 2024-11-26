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Spor

Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor

Braga forması giyen Armindo Bruma, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

26 Kasım 2024 Salı 18:04 - Güncelleme:
Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor
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Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Armindo Bruma, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Braga formasıyla 20 maça çıktı. Bruma, bu karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, 7 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 7 kez de gol pası verdi.

Bruma, Braga'daki bu performansıyla Portekiz'de en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bruma'nın kulübü Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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