Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor

Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Armindo Bruma, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Braga formasıyla 20 maça çıktı. Bruma, bu karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, 7 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 7 kez de gol pası verdi.

Bruma, Braga'daki bu performansıyla Portekiz'de en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bruma'nın kulübü Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.