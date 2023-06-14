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Spor

Bruma, resmen Braga'da

Fenerbahçe, devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma'yı 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya sattı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Bruma, resmen Braga'da
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Sarı lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle sezon başında PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı. Ülkesinde başarılı performanslar gösteren Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

Fenerbahçe, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Braga, Bruma'nın sözleşmesine 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi de koydu.

Portekizli oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak

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