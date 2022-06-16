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Spor

Bruma resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

16 Haziran 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tue Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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