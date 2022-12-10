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Spor

Bruma'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam ''Yok artık'' dedirtti

Bruma, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz aylarında kadrosuna kattığı isimlerden biriydi. Ancak sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve yol ayrımına gelinen Bruma'nın faturası ağır oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Aralık 2022 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
Bruma'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam ''Yok artık'' dedirtti
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Bruma, tam bir hayal kırıklığına neden oldu. Yol ayrımına gelinen Bruma'nın sarı-lacivertlilere faturası ise dudak uçuklattı.

BRUMA KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-lacivertlilere sakatlıkla başlangıç yapan isim daha sonrasında kadro dışı kaldı ve toplam 19 maçı kaçırdı.

FENERBAHÇE, BRUMA İLE YOL AYRIMINDA

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un da biletini kestiği Bruma ile şimdiden yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Oyuncuyu PSV'ye geri göndermeyi de deneyen Fenerbahçe yönetimi, Hollanda ekibinden olumsuz geri dönüş aldı.

FATURASI DUDAK UÇUKLATTI

Bruma'nın Fenerbahçe'ye faturası ise ağır oldu. Sarı-lacivertlilerden yıllık 1 milyon euro (19.6 milyon TL) kazanan Portekizli oyuncunun bir de zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Bunun için de Fenerbahçe, PSV'ye 4 milyon euro (78 milyon TL) ödeme yapacak.

SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 5 resmi maça çıkan ve toplam 192 dakika süre alan Bruma, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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