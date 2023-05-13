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Spor

Bruma'dan Fenerbahçe'ye 'Jesus' resti

Fenerbahçe'nin devre arasında Braga'ya kiraladığı Portekizli oyuncusu Bruma için yeni bir iddia gündeme geldi. Yıldız oyuncunun teknik direktör Jesus ile anlaşamadığı ve gelecek sezon tecrübeli teknik adamın devam etmesi halinde Fenerbahçe'ye dönmek istemediği iddia edildi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Bruma'dan Fenerbahçe'ye 'Jesus' resti
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ocak ayında Braga'ya kiraladığı Bruma'nın, Jorge Jesus'un sarı lacivertli takımda kalması halinde sarı lacivertli takıma dönmek istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma, bu kulüpte gösterdiği başarılı performansla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Portekizli futbolcunun sezon sonunda sarı lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

"JESUS VARSA BRUMA YOK"

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması halinde Bruma sarı lacivertli takıma dönmeyecek. Jesus ile yolların ayırılıp yeni bir teknik adamın gelmesi durumunda ise Portekizli futbolcu forma kapma mücadelesi için İstanbul'a gelecek.

"FENERBAHÇE BRUMA'YA İNANIYOR"

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Bruma'nın yeteneğine inandığı ve bu nedenle 4.5 milyon euro yatırım yaparak futbolcunun bonservisinin PSV'den alındığı da vurgulandı.

"BRAGA 4-5 MİLYON EUROYA ALABİLİR"

Braga'nın bu ihtimalleri ortadan kaldırmasının tek yolunun ise 4-5 milyon euroluk bir satın alma teklifi sunması olduğu ancak bu durumun şu ana kadar gerçekleşmediği belirtildi.

13 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ocak ayında kiralandığı Braga'da 13 lig maçında forma giydi ve 3 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

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