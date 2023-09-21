İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0314
  • EURO
    28,7348
  • ALTIN
    1653.86
  • BIST100
    7719.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Bruma'nın golü Braga'ya yetmedi!

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibinin tek golü Bruma'dan geldi.

21 Eylül 2023 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
Bruma'nın golü Braga'ya yetmedi!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Braga ile Napoli karşı karşıya geldi. Municipal de Braga'daki mücadeleyi Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.

Napoli, 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile öne geçti. Braga bu gole 84. dakikada Bruma ile karşılık verdi. Napoli, Sikou Niakate'nin 88. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı galip tamamladı.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı Serdar Gözübüyük yönetti.

Bu sonucun ardından Napoli, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Braga, ilk maçta puan alamadı.

Braga, gruptaki bir sonraki maçında Union Berlin deplasmanına gidecek. Napoli, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.