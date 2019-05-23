22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bruma’ya dön çağrısı

Sarı-Kırmızılı takımın yuvaya dönmesini istediği Portekizli futbolcu, olumlu cevap verdi. Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıp 2 milyon euro öneren Aslan cevap bekliyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY, Bruma’ya yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirebilmek için temaslara hız verdi. CimBom’da Teknik Direktör Fatih Terim, Onyekuru’nun takımda kalmaması durumunda yerine Leipzig’de forma giyen eski oyuncularının alınması için yönetime rapor verdi. Bruma’nın da Leipzig’den ayrılıp, G. Saray’a dönmek istediği öğrenildi.

500 BİN € BONUS BIRAKILACAK

Cim-Bom, Leipzig’e 14 milyon 250 bin euroya sattığı Portekizli oyuncu için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Lepizig ile daha önce yapılan anlaşma gereği Alman ekibi Şampiyonlar Ligi’ne kaldığı için Galatasaray’a 500 bin euro bonus ödemesi gerekiyor. Cim-Bomlu yöneticiler bu para ile birlikte 1.5 milyon euro daha verip, kiralama yolunu deneyecek. Opsiyon kullanılırsa ödenecek para için de pazarlık yapılacak.

ROTA ASİST KRALI SAVANİER

Öte yandan Belhanda’yı Arap takımlarına satma planları olan Sarı-Kırmızılılar’ın bu oyuncunun yerine de Nimes’te asist kralı olan Teji Savanier’i almayı hedefliyor. Aslan, Fransız futbolcu için 6 milyon euroluk bir teklifle Nimes’in kapısını çalarken, 10 milyon eurodan aşağı olmaz cevabını aldı. Pazarlıklar bir süre daha devam edecek. Fransa Ligi’nde 13 asist yapan 27 yaşındaki oyuncunun 6 da golü bulunuyor.

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI yetkilisi CNN'e açıkladı

FBI yetkilisi CNN'e açıkladı

Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

Facebook 2,2 milyar hesabı sildi

Facebook 2,2 milyar hesabı sildi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'

Kapadokya teklifi yasalaştı

Kapadokya teklifi yasalaştı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Ünlülere 'para nedir?' diye soruldu...

Ünlülere 'para nedir?' diye soruldu...

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA