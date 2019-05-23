Bruma’ya dön çağrısı

GALATASARAY, Bruma’ya yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirebilmek için temaslara hız verdi. CimBom’da Teknik Direktör Fatih Terim, Onyekuru’nun takımda kalmaması durumunda yerine Leipzig’de forma giyen eski oyuncularının alınması için yönetime rapor verdi. Bruma’nın da Leipzig’den ayrılıp, G. Saray’a dönmek istediği öğrenildi.

500 BİN € BONUS BIRAKILACAK

Cim-Bom, Leipzig’e 14 milyon 250 bin euroya sattığı Portekizli oyuncu için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Lepizig ile daha önce yapılan anlaşma gereği Alman ekibi Şampiyonlar Ligi’ne kaldığı için Galatasaray’a 500 bin euro bonus ödemesi gerekiyor. Cim-Bomlu yöneticiler bu para ile birlikte 1.5 milyon euro daha verip, kiralama yolunu deneyecek. Opsiyon kullanılırsa ödenecek para için de pazarlık yapılacak.

ROTA ASİST KRALI SAVANİER

Öte yandan Belhanda’yı Arap takımlarına satma planları olan Sarı-Kırmızılılar’ın bu oyuncunun yerine de Nimes’te asist kralı olan Teji Savanier’i almayı hedefliyor. Aslan, Fransız futbolcu için 6 milyon euroluk bir teklifle Nimes’in kapısını çalarken, 10 milyon eurodan aşağı olmaz cevabını aldı. Pazarlıklar bir süre daha devam edecek. Fransa Ligi’nde 13 asist yapan 27 yaşındaki oyuncunun 6 da golü bulunuyor.