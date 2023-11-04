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Spor

Bruno Fernandes attı Manchester United hayat buldu

Premier Lig ekibi Manchester United bugün karşılaştığı Fulham'ı Bruno Fernandes'in 90+1'de attığı golle mağlup etmeyi başardı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Bruno Fernandes attı Manchester United hayat buldu
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Premier Lig 11. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maç MANU'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi. Manchester United'ın 8. dakikada McTominay ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İngiliz devinde milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alırken, süre alamadı.

Manchester United, City mağlubiyeti sonrası bu galibiyetle moral buldu. Ten Hag'ın öğrencileri bu sezonki 6. galibiyetini aldı. Bunun sonucunda da puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.

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