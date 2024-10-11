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Spor

Bruno Fernandes: Beklentiyi karşılamalıyım

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, bu sezon henüz golle tanışamadı. Portekizli oyuncu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2024 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Beklentiyi karşılamalıyım
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Manchester United'ın önemli isimlerinden Bruno Fernandes, gol konusunda beklentiyi karşılamak istediğini söyledi.

Bu sezon Manchester United'da henüz ağları havalandıramayan Portekizli orta saha oyuncusu, "Bunun sorumluluğunu almalıyım çünkü ben çok gol atan bir orta saha oyuncuyum. Yıllardır gol sayısında hep çok yüksek seviyede oldum. Bu konuda beklentiyi karşılamalıyım." dedi.

Bruno Fernandes, ayrıca, "Benim de kendi standartlarım var. Manchester United'da bu sezon gol atamadım. Umarım maçlar başlar başlamaz gol atar ve kulübün iyi bir seviyeye dönmesine yardımcı olabilirim." şeklinde konuştu.

Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United'da sahaya çıktığı 11 maçta fileleri havalandıramazken takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi.

30 yaşındaki futbolcu, Manchester United'daki tüm kariyerinde ise 244 maçta 79 gol attı ve 70 asist yaptı.

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