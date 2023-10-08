Bruno Fernandes: Bir maç bile kaybetseniz krizdir

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Brentford karşısında uzatma anlarında gelen galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, son zamanlarda takımın aldığı eleştirileri hak etmediğini söyledi ve, "Burası Manchester United. Üst üste on maç kazanıp sonra bir maç kaybetseniz bile bu bir krizdir. İstediğimiz sonuçları ve puanları alamadık ama milli aradan sonra yeniden odaklanacağız" dedi.

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 12 puan topladı. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih ve Galatasaray'a kaybederek 2 maçta puan alamadı.