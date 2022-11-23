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Spor

Bruno Fernandes: Cristiano Ronaldo ile oynamak bir rüyaydı

Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Cristiano Ronaldo ile oynamak bir rüyaydı
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Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılmasının ardından bir açıklama da Bruno Fernandes'ten geldi.

Ronaldo ile Manchester United'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'ndan da takım arkadaşı olan Fernandes, ayrılık kararının kendisi için rahatsız ediği olmadığını dile getirdi.

28 yaşındaki futbolcu, "Kendimi rahatsız hissetmiyorum, taraf seçmek zorunda değilim. Ronaldo, benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Manchester United'da onunla oynamak bir rüyaydı ama hiçbir şey sonsuza dek sürmez." ifadelerini kullandı.

İkili arasında Dünya Kupası başlamadan önce soyunma odasından yayılan video sonrası Bruno Fernandes, Ronaldo'ya soğuk tavırları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Daha sonra bu olayın bir şaka olduğunu açıklanmıştı.

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