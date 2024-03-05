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Spor

Bruno Fernandes: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, kulübün hedefinin Premier Lig'de ilk dörde girmek olduğunu söyledi.

5 Mart 2024 Salı 00:19 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi
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Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Manchester United'ın Premier Lig'de ilk dörde girme şansını değerlendirdi.

Bruno Fernandes, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar ilk 4'e girmek istiyoruz. Bu da Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı verecek. Zor olacağını biliyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız.' dedi.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

'Bir sonraki iç saha maçı öncesinde taraftarlarımızın mutlaka yine stadyumda olacağını biliyoruz. Bizi destekliyorlar, zorluyorlar ve kazanmalıyız.' diyen Bruno Fernandes, "Açıkçası Manchester City'e 1-3 yenildiğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Daha iyi bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bana göre takım gereken çabayı gösterdi. Herkes bir sonuca ulaşmak için çok çabaladı ama başaramadık.' şeklinde konuştu.

Manchester United, Premier Lig'de oynadığı 27 maç sonunda topladığı 44 puanla altıncı sırada yer alıyor.

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