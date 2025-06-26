Bruno Fernandes için transfer açıklaması

Manchester United'ın eski yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, Bruno Fernandes'in Real Madrid için "mükemmel" olacağını iddia etti.

United'ın eski yardımcı menajeri Meulensteen, Suudi Profesyonel Ligi'ne transferinin gerçekleşmemesinin ardından Fernandes'in bu yaz Real Madrid kadrosuna "mükemmel" bir ekleme olacağını iddia etti.

Portekizli oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa Ligi finalini kaybederek 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynama umutlarını sonlandırmasından kısa bir süre sonra Suudi Arabistan'ın ilgi odağı oldu. Ancak Fernandes nihayetinde teklif edilen kazançlı sözleşmeyi reddetmeye karar verdi ve United oyuncusu olarak kaldı. Real Madrid'in 30 yaşındaki oyuncu için bir hamlesi olmadı ancak Meulensteen onun Xabi Alonso için harika bir transfer olacağına inanıyor.

YaySweepstakes.com'a konuşan Meulensteen şunları söyledi: "Bruno Fernandes bir aile babası ve hepsini bu kadar uzağa, Suudi Arabistan'a taşımak istememiş olabilir ama Real Madrid kapıyı çalmış olsaydı? Bence farklı bir hikaye olurdu.

"Ayrılmak isteyip istemeyeceğini görmek ilginç olurdu, tüm oyuncular en üst seviyede oynamak ve en büyük kupaları kazanmak ister.

"Real Madrid'in gelecek sezon için çok çok iyi bir takımı var ve bence bu takımda mükemmel bir rol oynayacaktır. Tamam, Suudi Arabistan'a gidip önemli paralar kazanabilirsiniz ama bence aile değerleri onu bu hamleden alıkoydu."