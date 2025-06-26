İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,78
  • EURO
    46,7292
  • ALTIN
    4254.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bruno Fernandes için transfer açıklaması
Spor

Bruno Fernandes için transfer açıklaması

Manchester United'ın eski yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, Portekizli yıldız oyuncu Bruno Fernandes için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Bruno Fernandes için transfer açıklaması
ABONE OL

Manchester United'ın eski yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, Bruno Fernandes'in Real Madrid için "mükemmel" olacağını iddia etti.

United'ın eski yardımcı menajeri Meulensteen, Suudi Profesyonel Ligi'ne transferinin gerçekleşmemesinin ardından Fernandes'in bu yaz Real Madrid kadrosuna "mükemmel" bir ekleme olacağını iddia etti.

Portekizli oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa Ligi finalini kaybederek 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynama umutlarını sonlandırmasından kısa bir süre sonra Suudi Arabistan'ın ilgi odağı oldu. Ancak Fernandes nihayetinde teklif edilen kazançlı sözleşmeyi reddetmeye karar verdi ve United oyuncusu olarak kaldı. Real Madrid'in 30 yaşındaki oyuncu için bir hamlesi olmadı ancak Meulensteen onun Xabi Alonso için harika bir transfer olacağına inanıyor.

YaySweepstakes.com'a konuşan Meulensteen şunları söyledi: "Bruno Fernandes bir aile babası ve hepsini bu kadar uzağa, Suudi Arabistan'a taşımak istememiş olabilir ama Real Madrid kapıyı çalmış olsaydı? Bence farklı bir hikaye olurdu.

"Ayrılmak isteyip istemeyeceğini görmek ilginç olurdu, tüm oyuncular en üst seviyede oynamak ve en büyük kupaları kazanmak ister.

"Real Madrid'in gelecek sezon için çok çok iyi bir takımı var ve bence bu takımda mükemmel bir rol oynayacaktır. Tamam, Suudi Arabistan'a gidip önemli paralar kazanabilirsiniz ama bence aile değerleri onu bu hamleden alıkoydu."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.