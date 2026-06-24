Bruno Fernandes kararını verdi!

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Manchester United kaptanı Bruno Fernandes hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Suudi Arabistan kulüplerinin devreye girmesine rağmen Bruno Fernandes'in kariyerine Manchester United'da devam etmeye karar verdiği belirtildi.

Portekizli futbolcu, Galatasaray ile anılsa da sarı-kırmızılı kulüp, resmi bir girişimde bulunmamıştı.

Manchester United yönetiminin de takımın liderlerinden biri olarak gördüğü Bruno Fernandes'i kadroda tutmak istediği, hatta yeni sözleşme görüşmeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi.