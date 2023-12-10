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Spor

Bruno Fernandes: Kazanmak zorundayız

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacakları Bayern Münih maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

10 Aralık 2023 Pazar 18:27 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Kazanmak zorundayız
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Manchester United'ın önemli isimlerinden Bruno Fernandes, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları maçla ilgili açıklamada bulundu.

Takımının Bournemouth'a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından konuşan Fernandes, "Bir sonraki maçın gerçekten zor olacağını biliyoruz çünkü kazanmak ve diğer maçtan (Kopenhag-Galatasaray) iyi bir sonuç beklemek zorundayız. İşimizi yapmak zorundayız. Kazanmak için fazlasıyla yetenekli olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Manchester United'ın, son maçlar öncesinde 4 puanı bulunuyor. İngiliz ekibi, gruptan çıkmak için Bayern Münih'i mutlaka yenmek ve Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasından beraberlik beklemek zorunda.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlarda Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Grupta yer alan temsilcimiz Galatasaray ise Kopenhag deplasmanına gidecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

1-Bayern Münih: 13 puan

2-Kopenhag: 5 puan

3-Galatasaray: 5 puan

4-Manchester United: 4 puan

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