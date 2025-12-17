Bruno Fernandes: Kulüp gitmemi istiyordu

İsmi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılan Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, açıklamalarda bulundu.

Canal 11'e konuşan Portekizli futbolcu, kulübünün yaz transfer dönemindeki tutumundan ötürü incindiğini ve rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

"GİTMEK İSTİYORUM DİYEBİLİRDİM"

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etme imkanı olduğunu vurgulayan Fernandes, "Birçok kişinin yaptığı gibi çıkıp 'Gitmek istiyorum, artık yeter, antrenmanlara çıkmayacağım' diyebilirdim. Ya da '20-30 milyon Euro'ya gitmek istiyorum, çünkü karşı tarafta bana daha fazla para veriyorlar' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi hiçbir zaman böyle bir konumda hissetmedim. Çünkü kulübe duyduğum empati ve sevginin karşılıklı olduğunu hep hissettim. Ancak öyle bir an geldi ki, onlar için para her şeyden daha önemli hale geldi." dedi.

CESARET EDEMEDİLER

Kırmızı Şeytanlar'ın bu ayrılık isteğini kesin dille iletmediklerine belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Kulüp gitmemi istiyordu, bunu kafamda çok net biliyorum. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence gerçekten bu kararı almaya cesaret edemediler. Ailevi nedenlerden dolayı da kalmaya karar verdim ama en önemlisi bu kulübü gerçekten seviyorum. Teknik direktörle yaptığım görüşme de kararımda belirleyici oldu. Ama kulüp tarafında, kafalarında şu düşüncenin olduğunu hissettim: 'Gidersen, bizim için büyük bir sorun değil.' Bu beni çok incitti. Hatta incinmekten çok, beni üzüyor. Çünkü eleştirilecek hiçbir yönü olmayan bir oyuncuyum: her zaman hazırım, her zaman oynuyorum, iyi ya da kötü fark etmez. Her şeyimi veriyorum." sözlerini sarf etti.