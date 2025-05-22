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  • Bruno Fernandes: Kulüp, gitmemi söyleyene kadar Manchester United'da kalacağım
Spor

Bruno Fernandes: Kulüp, gitmemi söyleyene kadar Manchester United'da kalacağım

Suudi ekibi Al-Hilal'in peşinde olduğu Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, ayrılık iddiaları hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Kulüp, gitmemi söyleyene kadar Manchester United'da kalacağım
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Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, geleceğine dair konuştu.

Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ilgilendiği Portekizli futbolcu, "Kulüp, ayrılma zamanımın geldiğini söyleyene kadar Manchester United'da kalacağım. Kulübün eski günlerine dönmesi için elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.

"Futbolda ne olacağı asla belli olmaz." diyen Bruno Fernandes, "Kulüp, para kazanmak için ayrılma zamanımın geldiğine karar verirse, öyle olur. Futbolda bazen böyle şeyler olur." sözlerini sarf etti.

Manchester United forması altında bu sezon 56 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 19 asist yaptı.

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