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Spor

Bruno Fernandes: Kupayı Arjantin'e verebilirler

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz'de Bruno Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2022 Pazar 00:16 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Kupayı Arjantin'e verebilirler
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Portekiz'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Fas'a elendikleri maçın ardından ağır hakem eleştirisi yaptı.

Fernandes maçı çeyrek finaldeki bir başka ülkenin vatandaşı olan hakemin yönetmesini anlamadıklarını söyleyerek, "Bu maçı Arjantinli bir hakemin yönetmesi kabul edilemez. Dün Messi'nin söylediklerinden sonra bir Arjantinli'nin gelip bu maçı yönetmesi de kabul edilemez. Dünya Kupası'nın açık ara en kötü hakemi bizim maçtaydı. Hala kupada olan bir ülkeden hakemin olması, bir Portekizli hakemin de olmaması çok ilginç. Burada maç yöneten hakemler Şampiyonlar Ligi seviyesinde bile değil." diyerek tepkisini ortaya koydu.

"Kupayı Arjantin'e verebilirler" diyerek tepkisini gösteren Bruno Fernandes, "İkinci yarıda 8 dakika uzatma oldu, ne oldu da 8 dakika oldu bilmiyoruz. İspanya turnuva dışında bırakıldığı için sanırım bizi de dışarıda bırakmak istediler. En az 15-20 dakika uzatma olmalıydı." açıklamasını yaptı.

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