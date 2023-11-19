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Spor

Bruno Fernandes: Manchester United'da mutluyum

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, son dönemde hakkında çıkan Suudi Arabistan Pro Ligi'ne olası transferi ile ilgili konuştu. Başarılı on numara, 'Söylentilerle ilgilenmiyorum. Takımıma odaklanmış durumdayım.' sözlerini sarf etti.

19 Kasım 2023 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Manchester United'da mutluyum
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan kulüplerinin kendisine olan ilgisi hakkında konuştu.

Manchester United'dan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Fernandes, "Olduğum yerde, Manchester United'da çok mutluyum. Tamamen Manchester United'a odaklanmış durumdayım." dedi.

ARABİSTAN İDDİALARINA YANIT

Suudi Arabistan iddialarını yalanlayan Fernandes, "Söylentiler ile ilgilenmiyorum, dikkate dahi almıyorum. Günümüzde bu tarz haberleri yaymak çok kolay. Ben sadece hedeflerimi gerçekleştirmeye konsantre oluyorum." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 3 asist kaydetti.

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