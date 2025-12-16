İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Bruno Fernandes: Manchester United'ın beni göndermek istediğini düşünüyorum

Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Bruno Fernandes Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2025 Salı 16:16
Bruno Fernandes: Manchester United'ın beni göndermek istediğini düşünüyorum
Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Portekiz televizyonu Canal 11'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester United'dan ayrılabileceğini dile getiren Portekizli yıldız, "Kulübe 'Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum, 20 ya da 30 milyon euroya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİCİLER O KADAR CESUR DEĞİL"

Fernandes, "Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım ve bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.

"KULÜP BENİM BİTMEMİ İSTEDİ"

Ruben Amorim ile yaptığı konuşmanın kalmasında etkili olduğunu dile getiren Portekizli yıldız, "Ancak kulüp cephesinden bana yansıyan duygu biraz şuydu: 'Gidersen, bizim için çok da sorun olmaz.' Bu beni çok incitiyor. Hatta incitmekten de öte, üzüyor. Çünkü benimle ilgili eleştirilecek hiçbir şey yok. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmez, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini veririm. Sonra etrafına bakıyorsun; kulübü bu kadar sahiplenmeyen, bu kadar savunmayan oyuncular var. İşte bu insanı gerçekten üzüyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

