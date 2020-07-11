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Spor

Bruno Fernandes, Premier Lig'de ayın futbolcusu oldu

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu seçildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:09 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:09
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

RONALDO'DAN SONRA İLK OLDU!

Fernandes, Kasım ve Aralık 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri olan Manchester United'a ara transfer döneminde gelen Fernandes, tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 8 gol attı.

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