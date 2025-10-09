İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Bruno Fernandes, Suudi Arabistan kapısını kapattı!

Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes için Suudi Arabistan ekiplerinden kendisine gelen tekliflere kapalı olduğu öne sürüldü.

9 Ekim 2025 Perşembe 22:16
Bruno Fernandes, Suudi Arabistan kapısını kapattı!
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere kapıyı kapattı.

Sezon sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar, Portekizli oyuncunun çevresinden gelen bilgilerle yalanlandı.

Fernandes'in odağında sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinde futbol oynamaya devam etmek olduğu vurgulandı.

BBC Sport'un haberine göre, Fernandes'in çevresinden sızan bilgiler, yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifleri ilk kez reddetmediğini ortaya koydu.

Portekizli orta saha, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Hilal ve Al-Ittihad gibi kulüplerden gelen yüklü teklifleri geri çevirmiş ve Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.

