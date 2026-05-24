  • Bruno Fernandes tarihe geçti! Manchester United, sezonu 3 puanla kapattı...
Bruno Fernandes tarihe geçti! Manchester United, sezonu 3 puanla kapattı...

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United, The Amex'te oynanan mücadelede Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Kırmızılarda Bruno Fernandes, Dorgu'nun attığı golde asist yaparak Premier Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

24 Mayıs 2026 Pazar 20:10
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Bruno Fernandes, 21 asist ile Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

FEDİ 90 DAKİKA, ALTAY YEDEK

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester Unitedlı Altay Bayındır ise mücadelede yedek bekledi.

MANU 3. BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Manchester United, ligi 71 puanla 3. sırada bitirdi.

BRIGHTON 6. BAŞLADI, 8. BİTİRDİ

53 puanlı Brighton ise 6. sırada ve UEFA Avrupa Ligi biletiyle başladığı son haftayı 8'inci ve Konferans Ligi biletiyle tamamladı.

