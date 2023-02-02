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Spor

Bruno Fernandes: Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim

İngiltere Lig Kupası'nda Nottingham Forest'ı 2-0 yenen Manchester United'da Bruno Fernandes, Fred'e yaptığı asist hakkında açıklamada bulundu.

2 Şubat 2023 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Bruno Fernandes: Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim
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Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup eden Manchester United'da Fred'in attığı golün hazırlayıcısı olan Bruno Fernandes dillerden düşmüyor.

Trivelayla orta açan Portekizli yıldız futbolcu futbolseverlere büyüleyici bir an yaşatırken, verdiği pasın ardından Rashford topu Fred'e indirmiş ve İngiliz devinin ikinci golü de bu şekilde gelmişti.

"QUARESMA'DAN ÖĞRENDİM"

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Bruno Fernandes de verdiği trivela pas hakkında açıklamada bulundu. Fernandes, "Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim. Bu anlamda Portekiz'de gerçekten de harika bir hocam vardı." dedi.

FUTBOLU BIRAKMADI

Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen Ricardo Quaresma, trivela pasları, ortaları ve şutlarıyla tanınıyor. Henüz futbolu bırakmayan Portekizli, Temmuz 2022'den beri bir takımın formasını giymiyor.

Bruno Fernandes'in sözleri akıllara, Portekizli futbolcunun Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü getirdi.

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