Spor

Bruno Fernandes'den Manchester United'a kötü haber

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

25 Aralık 2025 Perşembe 23:28
Devre arası transfer dönemi öncesi adı birçok kulüple anılan Bruno Fernandes, sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, ara transfer dönemi öncesi başta Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere birçok kulüple anılıyordu. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık, transfere engel olabilir.

Gelen bilgilere göre Bruno Fernandes, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan takımın menajeri Ruben Amorim ise "Bruno'nun yerini doldurmak imkansız ama bu sabah takıma da söylediğim gibi, bu durumun iyi bir yanı varsa o da birçok kişinin bir adım öne çıkması gerektiği" açıklamasını yaptı.

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler, oyuncunun sağlık durumunu da yakından takip ediyor.

