Bruno Fernandes'e Cristiano Ronaldo baskını: Sen bir hiçsin!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da olup bitenlerle ilgili dünyanın gündemine bomba gibi düşen ve hakkında milyonlarca tweet atılan röportajı sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Ronaldo röportajının ardından Portekiz Milli takımı kampta buluşurken ManU'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in kampa girişi sırasında Ronaldo'ya karşı soğuk davranması tepki çekti. Takipçileri Bruno Fernandes'in paylaşımlarının altını "Ronaldo'ya saygı göstermesi" uyarılarıyla doldurdu.

CRİSTİANO RONALDO TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI

Manchester United'da yeni teknik direktör Eric Ten Hag'ın kendisini yedek soyundurma ve 85. dakika sonrası küçük düşürücü oyuna alma girişimlerinin ardından ilk kez konuşan Ronaldo Ten Hag'a saygı duymadığını, çünkü Ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını söyledi. Cristiano ayrıca Manchester United patronlarının kulübü önemsemediğini tesislerin yıllar önce bıraktığı gibi kaldığını ve bir marketing gözüyle bakıldığını aktarmıştı.

MANU'DAN TAKIM ARKADAŞI BRUNO'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Sansasyonel röportajı sonrasında Dünya Kupası'nda forma giyecekleri Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tutan Cristiano Ronaldo burada ilk antrenman öncesinde arkadaşlarını beklerken içeriye giren Bruno Fernandes'in önce Ronaldo'nun uzattığı elini tutmadığı, ardından da yüzüne bakmadan soğuk bir selamlama yaptığı görüldü.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI; RONALDO'YA SAYGI DUY!

Ronaldo'ya yönelik tavrı sonrasında Futbol severler adeta Bruno Fernandes'in instagram profiline baskın yaptı. Tüm paylaşımlarının altına yüzlerce yorum yapan kullanıcılar Bruno Fernandes'e Ronaldo'ya saygı duyması uyarılarında bulunurken Dünya Kupası turnuvasında da böylesi tavırlar görmek istemediklerini belirtti.

İşte Bruno Fernandes'e kaptan Cristiano Ronaldo'ya yaptığı hareket sonrası gelen yorumlardan bazıları;

- Ronaldo senin zayıf ayaklı kariyerinden daha büyük! Biraz saygılı ol!

- 3 Ballon d'Or kazanıyormuş gibi davranıyorsun. Cr7'nin senin büyüğün olduğunu unutma. Cr7 bir efsanedir ve 50 yıldan sonra insanlar onu efsane olarak hatırlayacak. Onun ayaklarını öp!

- Asla uzun süre kulüp kaptanı olamazsın. Dünya efsanesi CR7'ye saygılı ol ve önce kendine bak! Dünya Kupası için git ve sorumlu olmayı öğren.

- Ronaldo'nun ayakkabıları senin kariyerinden daha büyük. Akıllı ol

- Kulübün ve ülken için Ronaldo'nun yaptıklarının yarısını bile yapmadın. Saygı duymayı öğren.

- Hey Bruno! Ronaldo'nun yanında kim olduğunu biliyor musun? Hiç!

Star Gazetesi