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Spor

Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo açıklaması: Özür dileyen bile olmadı

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Portekiz'de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo hakkında kendisine yöneltilen eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2022 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo açıklaması: Özür dileyen bile olmadı
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Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı için eleştirilen Bruno Fernandes, eleştirilerle ilgili konuştu.

Fernandes yaptığı açıklamada, "Videonun sesli haliniz izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü orada Cristiano benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm." dedi.

Ronaldo ile bir sorununun olmadığını söyleyen Fernandes, "Federasyonumuz videonun sesli halini yayınlayınca ise o eleştirenler sanki hiçbir şey söylememiş gibi davrandılar. Özür dileyen bile olmadı. Cristiano ile aramızda elbette sorun yok. Benim şu anda tüm konsantrasyonum milli takımda." açıklamasını yaptı.

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