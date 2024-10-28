İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2868
  • EURO
    37,0945
  • ALTIN
    3021.34
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bruno Fernandes'ten Erik ten Hag'a veda

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes görevden alınan teknik direktör Erik ten Hag için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

28 Ekim 2024 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Bruno Fernandes'ten Erik ten Hag'a veda
ABONE OL

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, görevden alınan Erik ten Hag için paylaşım yaptı.

Portekizli orta saha oyuncusu, yaptığı paylaşımda Erik ten Hag'a veda etti.

Bruno Fernandes açıklamasında, "Her şey için teşekkürler patron. Güveniniz ve birlikte paylaştığımız anlar için size minnettarım. Sizin için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag konusunda taraftarlara da mesaj gönderen Bruno Fernandes, "Son dönemin hepimiz için harika geçmediğini bilsek de umarım taraftarlarımız Erik'in kulübümüz için yaptıklarını aklında tutar." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.