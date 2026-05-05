Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katmak istiyor. Son yıllarda önemli ve dikkat çeken dünya yıldızlarını İstanbul'a indirin sarı-kırmızılılar, bu sezon da benzer işlere imza atmak istiyor.

KÖTÜ HABER GELDİ

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes'ten ise kötü haber geldi.

DEVLER LİGİ'NE GİDECEK

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Portekizli yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyordu ancak Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

CARRICK İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United'ı ayağa kaldıran teknik direktör Michael Carrick, ligde Liverpool galibiyetiyle birlikte Devler Ligi biletini kaptı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes de Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

GALATASARAY ZOR

Manchester United'ın Devler Ligi bileti almasının ardından Bruno Fernandes'in Galatasaray'a transferi oldukça zor görünüyor.

FERNANDES'TEN AÇIKLAMA

Bruno Fernandes, geçtiğimiz günlerde "Manchester United'dan iki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim ama burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Bence bu kulüpte başarılı olmak, başka hiçbir kulüpte elde edemeyeceğim bir şey. Bu kulüpten istediğimi elde ettiğim gün yaşayacağım sevinci ve her şeyi, dünyanın başka hiçbir kulübünden elde edebileceğimi sanmıyorum." demişti.

"DEVAM EDECEĞİM"

31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bu kulüple Premier League'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım. Bunu başarabilirim veya başaramayabilirim. Burada olduğum sürece denemeye devam edeceğim." sözlerini sarf etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da bu sezon 34 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bruno Fernandes, 8 gol attı ve 21 asist yaptı.

MANCHESTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.