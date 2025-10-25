Bruno Fernandes'ten Suudi Arabistan cevabı

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, yaz döneminde Suudi Arabistan kulüplerinden aldığı teklifleri ve bu süreçte Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmaları anlattı.

"AL HILAL'LE KONUŞTUM AMA KARARIM DEĞİŞMEDİ"

Fernandes, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile temas kurduğunu doğruladı:

"Al-Hilal'le görüştüm, bunu herkes biliyor. Daha sonra Suudi Arabistan ve Avrupa'dan başka kulüpler de oldu ama cevabım değişmedi. Net bir teklif üzerinde hiçbir zaman anlaşmadık. Sadece Suudi Arabistan'dan somut bir teklif vardı."

YILLIK 76 MİLYON EURO

Al Hilal'in, yaz transfer döneminde Bruno Fernandes'e yıllık 76 milyon euro'luk teklif yaptığı gündeme geldi.

Portekizli yıldız, Ruben Amorim'in kendisini takımda görmek istediğini belirterek ayrılığa kapıyı kapattı:

"Teknik direktör benim hala projenin bir parçası olduğumu söyledi. Kulüp de aynı şeyi ifade etti."

"CRISTIANO İLE KONUŞTUM AMA NE DEDİĞİNİ SÖYLEMEM"

Fernandes, transfer sürecinde Cristiano Ronaldo ile de görüştüğünü açıkladı:

"Cristiano ile bu durum hakkında konuştum; Suudi Arabistan ve diğer şeyler üzerine... Ama ne söylediğini açıklamam doğru olmaz."

"AL HILAL MUTLU OLMADI"

Fernandes, Al-Hilal'in teklifini reddetmesinin ardından kulübün tepkisini de dile getirdi:

"Bence Al-Hilal bu cevabımdan pek memnun olmadı. Çünkü teklif, maaş açısından inanılmaz derecede yüksekti. Benim için büyük bir fark yaratacak bir öneriydi. Ama ben mutluyum, hala hayallerimin peşindeyim."

"KAZANMAK İSTİYORUM AMA GELECEĞİ BİLEMEM"

30 yaşındaki yıldız, geleceğine dair net konuşmaktan kaçındı ancak hedeflerini açıkça dile getirdi:

"Manchester United ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Bu hedefime ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyorum. Eşimle Suudi Arabistan konusunu konuşurken bana 'Burada yapmak istediğin her şeyi yaptın mı?' diye sordu. O da biliyor ki hâlâ yapmadım."