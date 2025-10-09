Bruno Fernandes'ten transfer iddialarına cevap!

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

GEÇEN YAZ DA DEV TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

BBC Sport'un haberine göre, Fernandes'in çevresinden sızan bilgilere göre Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Al-Hilal ve Al-Ittihad'dan gelen büyük teklifleri geri çevirerek United'da kalmayı tercih etmişti.

SADECE AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve bir yıl opsiyon hakkı olan Fernandes'in, yalnızca Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynamak istediği vurgulandı. Kaynaklar, 2026 Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.