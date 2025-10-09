İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7305
  • EURO
    48,5847
  • ALTIN
    5405.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bruno Fernandes'ten transfer iddialarına cevap!
Spor

Bruno Fernandes'ten transfer iddialarına cevap!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi ekiplerinin radarında olan Portekizli futbolcu Bruno Fernandes gelen teklifleri geri çevirmişti. Oyuncunun öncelikli hedefi ise Avrupa'nın önde gelen liglerinde kariyerine devam etmek.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Bruno Fernandes'ten transfer iddialarına cevap!
ABONE OL

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

GEÇEN YAZ DA DEV TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

BBC Sport'un haberine göre, Fernandes'in çevresinden sızan bilgilere göre Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Al-Hilal ve Al-Ittihad'dan gelen büyük teklifleri geri çevirerek United'da kalmayı tercih etmişti.

SADECE AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve bir yıl opsiyon hakkı olan Fernandes'in, yalnızca Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynamak istediği vurgulandı. Kaynaklar, 2026 Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.