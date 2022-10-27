İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,598
  • EURO
    18,5889
  • ALTIN
    993.699
  • BIST100
    3934.52
Spor

Bruno Genesio: Bir aptal varsa o benim

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'te teknik direktör Bruno Genesio, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2022 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
Bruno Genesio: Bir aptal varsa o benim
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 öne geçmelerine karşın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'de teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda konuştu.

İki maçta da Fenerbahçe'nin geri dönüşleri sorulan Genesio, "Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu." dedi.

Takımın kaptanlarından Benjamin Bourigeaud'in, "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini de yorumlayan Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.

Genesio, "Çok küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum. Daha kararlı olabilirdik. Grup liderliğini şimdiden tahmin etmek zor. Çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.