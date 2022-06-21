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Spor

Bruno Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Flamengo, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 10-12 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

21 Haziran 2022 Salı 00:24 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı forvet oyuncusu Bruno Henrique'nin 10-12 ay sahalarda olmayacağı açıklandı.

Deneyimli oyuncunun kulübü Flamengo'nun yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve tahminen 10-12 aylık tedavi süresinin ardından sahalara dönebileceği duyuruldu. Henrique, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transferini en çok istediği isimlerin başında geliyordu.

31 yaşındaki Bruno Henrique 2019 yılından bu yana Flamengo forması giyiyordu.

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