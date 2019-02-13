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Bruno Lage: Sıcak atmosferlerde oynamaya alışığız

Benfica Teknik Direkörü Bruno Lage, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Maça hazır olduklarını belirten Bruno Lage, ''Rakibimizi iyi analiz ettik. Gerekli sonucu buradan alacağımızı düşünüyoruz. Maç için yeterince motiveyiz. Sadece son maçta aldığımız 10-0'lık galibiyet değil, geçen haftalardan beri aldığımız galibiyet serimiz var. Konsantrasyonumuzda hiçbir sorun yok.'' sözlerini kullandı.

''GETİRMEDİĞİM OYUNCULARI BEN TERCİH ETTİM''

İstanbul'a getirmediği oyuncular hakkında da konuşan Portekizli teknik direktör, ''Aralık, Ocak, Şubat ayları yoğun dönemler. Buraya getirmediğim oyuncular sadece tercih meselesiydi. Bunun altında başka bir şey yok, sadece tercihim böyle oldu.'' dedi.

''SICAK ATMOSFERLERDE OYNAMAYA ALIŞIĞIZ''

Galatasaray taraftarlarının önünde oynamaları hakkında da görüşlerini paylaşan Lage, ''Sıcak atmosferlerde oynamaya alışığız. Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Ancak bizde de iyi oyuncular var ve atmosferlere alışığız.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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