Spor

Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, takımla antrenmana çıktı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu, rövanş maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

LAGE AÇIKLADI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem'in Nice ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını söyledi.

Lage, "Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki (salı günü) maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor." dedi.

Benfica, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında salı günü sahasında Nice'i konuk edecek.

