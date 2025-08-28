Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Lage, takımının performansından memnun olduğunu ifade ederken, Barreiro'ya özel övgüler yağdırdı.

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmalarını değerlendirdi. Lage, maçın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve oyuncularının duygusal olarak doğru bir performans sergilediklerini belirtti:

"Amacımız kazanmak ve duygusal kontrolü çok iyi sağlamaktı. Taraftarların coşkusuna kapılmamak, stratejimizi uygulamak gerekiyordu. Oyunun kontrolünü ele aldık ve bunu başardık. 90 dakikayı çok iyi geçirdik, kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantiledik."

Lage, maç öncesi Carvalhal hocadan Barreiro ve Tino'nun rollerini açıklamasını istediğini ve Barreiro'nun sadece bir ön libero olmadığını vurguladı:

"Barreiro harika bir oyun çıkardı. Onun rolünü insanların anlaması önemli; onunla oynandığında sadece bir ön libero yok."

TAKIM OYUNU VE STRATEJİ

Lage, Benfica'nın oyunu doğru yorumladığını ve ikinci toplarda etkili olduklarını belirtti:

"İkinci toplar önemliydi, ama daha da önemlisi oyunun anlarını iyi yorumlamak. Hangi alanda hücum yapılabileceğini anlamak çok önemliydi. Oyuncular 90 dakika boyunca çok iyi bir oyun planı uyguladı, hedeflerimizden birini daha başardık. Taraftarlarımız, Avrupa gecelerini yaşamak için bunu hak ediyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Lage, "Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının çok önemli olduğunu ifade eden Lage, "Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim." dedi.