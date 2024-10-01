İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2152
  • EURO
    37,9153
  • ALTIN
    2928.51
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Spor

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

1 Ekim 2024 Salı 18:09 - Güncelleme:
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lage, "En önemli şey rakibimizi nasıl yeneceğimizi bilmek. Farklı pozisyonlarda farklı durumlar yaratabilecek iyi bir kadromuz var." dedi.

Maç öncesi kadroyla ilgili kafasındaki şüpheyi de söyleyen Lage, "Tek şüphem Di Maria'yı nerede oynatacağım. Sağda mı, solda mı çünkü birebirde çok güçlü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

KEREM YEDEK Mİ?

Portekizli teknik adam, Di Maria'yı solda kullanması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum." dedi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.